Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации Запорожья

Данное решение связано с тем, что в Киеве заявили о планах перекрыть поставки голубого топлива в регион.

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области.

Данное решение связано с тем, что в Киеве заявили о планах перекрыть поставки голубого топлива в регион.

«Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Сегодня в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские БПЛА сегодня ночью сбросили две мины на здание рядом с Запорожской атомной электростанцией. Как утверждалось, в результате действий украинской армии пострадали кровля и стекла.