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Огненный шторм: кадры боевой работы ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации на Украине

Анатолий Бородкин
06:00 22.07.2022
В ходе проведения спецоперации тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ и националистических батальонов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов Вооруженных сил Украины в ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

В ходе проведения специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины и националистических батальонов.

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счет прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы в несколько километров.

Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением.

После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах.

«На данный момент мы работаем почти в круглосуточном режиме. В готовности в любую минуту выполнить задачу по поражению опорных пунктов, бронированной техники. Мы заранее продумываем маршрут, позицию, откуда будем работать. Быстро туда выдвигаемся, буквально за считанные минуты готовимся к выполнению задачи, наводимся, выполняем задачу и за пару минут покидаем позицию», - рассказал заместитель командира тяжелого огнеметного взвода Иван.

«Солнцепеки» могут нанести удар на дистанции до шести километров. Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.

Особая роль в работе расчетов отводится их индивидуальной защите. Расчеты используют современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье расчету.

Ранее на телеканале «Звезда» показали, как российские артиллеристы работают по позициям Вооруженных сил Украины. Российская реактивная артиллерия поддерживает продвижение мотострелков на угледарском направлении - «Грады» берут на себя значительную часть боевой работы.

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