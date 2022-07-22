Philip Morris собирается покинуть Россию к концу 2022

Ольчак отметил, что российский рынок является седьмым по величине для производителя табачной продукции, а его доля составляет 27% от всей табачной продукции.

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Производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) собирается покинуть российский рынок к концу текущего года. Об этом заявил исполнительный директор компании Яцек Ольчак.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем (уход - прим.ред.) с Россией», - сообщил Ольчак в интервью агентству Bloomberg.

По словам исполнительного директора PMI, компания собирается переориентироваться на рынки Азии и Европы. При этом Ольчак отметил, что российский рынок является седьмым по величине для производителя табачной продукции, а так как его доля составляет 27% от всей табачной продукции, уход компании будет не простым.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на две аудиторские компании, изучавшие возможные потери по запросу сетей, писал, что Inditex может потерять порядка 300 миллионов долларов в случае ухода из России. Отмечается, что зарубежные бренды одежды суммарно потеряют до 800 миллионов долларов в случае закрытия российских магазинов.