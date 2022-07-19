Зарубежные бренды одежды потеряют до 800 миллионов долларов при уходе из России

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Суммарные убытки иностранных ритейлеров одежды в случае закрытия российских магазинов по примеру компании H&M Group составят 760-800 миллионов долларов. Отмечается, что с самыми значительными потерями, в частности, столкнется испанская компания Inditex.

Так, «Коммерсантъ» со ссылкой на две аудиторские компании, изучавшие возможные потери по запросу сетей, уточняет, что Inditex может потерять порядка 300 миллионов миллионов долларов. Другие крупные компании из Японии и Франции - примерно по 150-170 миллионов долларов. Все эти торговые сети приостановили деятельность в России, но при этом не сообщали об окончательном уходе с рынка РФ.

Вместе с тем общие потери в 760-800 миллионов долларов один из собеседников газеты посчитал «консервативной», ведь они могут возрасти в случае, если ритейлеры не смогут распродать оставшиеся товары и выгодно решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей. Также негативно повлиять на убытки могут и претензии партнеров из-за аренды торговых площадей, так как с мая по середину июля было зарегистрировано свыше 30 заявлений с общей суммой требования на более чем 2,3 миллиарда рублей.

Напомним, вчера, 19 июля шведская компания H&M Group объявила о постепенном закрытии бизнеса на территории России. В сообщении торговой сети сказано, что компания в рамках ликвидации временно откроет физические магазины и устроит распродажу оставшихся товаров.