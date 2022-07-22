Власти Канады выделят $1,9 млн на борьбу с «дезинформацией об Украине»

Указано, что граждане при помощи специальных проектов сами смогут определить что является ложью и вымыслом, а что - истиной.

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Власти Канады намерены потратить порядка 2,5 миллионов канадских долларов на борьбу с так называемой дезинформацией России. Это касается происходящих событий на Украине. С данным предложением выступили в правительстве Канады.

Сообщается, что граждане при помощи специальных проектов сами смогут определить, что является ложью и вымыслом, а что - истиной. Большинство проектов будут направлены на освещаемые события на Украине.

«Свыше 2,4 миллионов канадских долларов (1,9 миллиона долларов США. - Прим. ред.) на проекты, которые помогут гражданам самостоятельно определить, что в интернете является правдой, а что вымыслом. Большая часть из этих проектов будет сфокусирована на борьбе с российской дезинформацией в свете ситуации на Украине», - приводят «Известия» заявления правительства Канады.

Ранее в Минобороны России заявили, что западные СМИ распространяют ложную информацию о якобы намерении Донецкой республики создать флот из иностранных судов в Мариуполе.

Отмечено, что таким образом украинская сторона пытается дискредитировать действия Россию по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права.