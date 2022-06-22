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Господство в небе: как российские Су-35 уничтожают украинские самолеты и дроны

Виталий Никулин
Алиса Краузе
05:02 22.06.2022
Истребители ВС РФ Су-35 и Су-30 уверенно держат свои позиции, подавляя в небе украинскую авиацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Истребитель Су-35 отрывается от плит прифронтового аэродрома. Летчик ведет самолет к линии боевого соприкосновения. Господство в небе над Украиной завоевывали на этих машинах.

Среди каждодневных задач: контроль воздушного пространства, сопровождение штурмовой и бомбардировочной авиации, уничтожение систем ПВО противника. На счету пилотов десятки и даже сотни успешных вылетов. Некоторые уже разменяли второй десяток сбитых украинских Су-27, Миг-29, «Байрактаров».

«Старые советские самолеты Миг-29, Су-27, Су-24… Преобладают "Байрактары". Все это наши воздушные цели», - отметил летчик-истребитель Иван.

Этот российский летчик уничтожил за время спецоперации две воздушные цели. Говорит об этом даже с некоей скромностью, однако отмечает - противник стал осторожней. Осознает, что сейчас терпит поражение и численно, и технически. Ближнего маневренного боя просто-напросто боится.

«Реже стали встречаться. Противник стал более аккуратен. Понимает, что нет превосходства. Чтоб его достать тоже необходимо проявлять смекалку. Местами мужество. Противник прикрывается оставшимися частичками ПВО», - объяснил военнослужащий.

Сверхманевренный истребитель четвертого поколения, глубокомодернизированный до двух плюсов, буквально царит над землей. Пилоты говорят: на данном этапе спецоперации воздушное патрулирование превратилось в своеобразную охоту. Но недооценивать врага нельзя никогда.

«Летать, не боясь - это глупо. Противник коварен. Всегда нужно быть начеку. Но на данном самолете летать точно не страшно», - подметил летчик-истребитель Иван.

Лучше всех о 35-х «сушках» (буквально до каждого винтика внутри) знают инженеры, готовящие машины к полетам. Они также на передовой с первого дня. С закрытыми глазами могут назвать все летно-технические характеристики многофункционального истребителя, вручную перебрать его начинку. Но для техника каждая машина - словно живая. Со своим характером и своей душой.

«Это техника. Все должно быть хорошо. Есть своя душа, не человек, конечно», - заметил инженер авиационного комплекса.

Су-35 - один из основных истребителей ВВС России. Очередной взлет и летчик ведет самолет к линии боевого соприкосновения. Господство в небе над Украиной завоевали и продолжают удерживать именно благодаря этим боевым машинам и героям за их штурвалами.

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