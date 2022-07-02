Байден попросил у владельцев заправок снизить цены на бензин

По словам американского лидера, компании должны так поступить, поскольку сейчас время «глобальных рисков».

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Президент США Джо Байден обратился к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин в США.

«Мое послание компаниям, управляющим заправками, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт», - написал политик в своем Twitter.

По словам Байдена, управляющие заправками компании должны так поступить, поскольку сейчас время «глобальных рисков».

Ранее сообщалось, что американские власти столкнулись с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в стране. Издание Politico заявило, что это угрожает дальнейшим увеличением инфляции.

Белый дом, как отметили СМИ, пытался противодействовать росту цен на бензин массовым выбросом нефти из стратегических резервов. При этом администрация имеет мало рычагов для изменения ситуации с увеличением стоимости газа.