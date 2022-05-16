Politico: Байдену предрекли «энергетический кошмар» из-за роста цен на газ в США

Утверждается, что администрация американского президента имеет мало рычагов для изменения ситуации с увеличением стоимости топлива.

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Американские власти столкнулись с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в стране. Издание Politico пишет, что это угрожает дальнейшим увеличением инфляции.

СМИ отмечает, что на этой неделе цена на бензин в стране побила новый рекорд - 4,40 доллара за галлон. При этом «стоимость другого важнейшего ископаемого топлива - природного газа - также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие». Издание утверждает, что это и привело к увеличению ряда затрат.

Авторы стать подчеркивают, что цены на природный газ в Штатах увеличились более чем в два раза». Отмечается, что подорожание топлива, в частности, связано с сохранением обычно падающего весной спроса из-за заморозков в одних регионах и сильной жары в других.

Белый дом, как отмечают СМИ, пытался противодействовать росту цен на бензин массовым выбросом нефти из стратегических резервов. При этом администрация имеет мало рычагов для изменения ситуации с увеличением стоимости газа.

Ранее эксперты заявили, что США переживают сильнейший за последние полвека энергетический кризис. При этом у нынешней американской администрации нет планов по его разрешению.

Эксперты также отметили находящиеся на рекордно низком уровне запасы дизельного топлива и бензина. Однако цены на них остаются на рекордно высоком уровне