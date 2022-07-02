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CBS: рубль продемонстрировал потрясающий рост вопреки санкциям

Виктория Ивашечкина
23:21 02.07.2022
По словам аналитиков, в обычной ситуации страна, сталкивающаяся с ограничительными мерами, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов.
CBS: рубль продемонстрировал потрясающий рост вопреки санкциям
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Американские эксперты заявили, что рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в 2022 году. И это вопреки антироссийским санкциям Запада.

По словам экспертов, в обычной ситуации страна, сталкивающаяся с ограничительными мерами, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов. Но Россия предприняла энергичные шаги по предотвращению вывода денег за границу, заявили эксперты телеканалу CBS

Они отметили, что в сочетании с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его.

«Это нестандартная ситуация», - отметил профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.

Ранее иранские аналитики нашли причину укрепления рубля и провала антироссийских санкций. По их мнению, эффект от ограничений смогла предотвратить платежная система «Мир».

В статье издания Resalat эксперты отметили, что создание и введение в эксплуатацию локальной платежной системы позволило РФ встретить отключение от SWIFT во всеоружии

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