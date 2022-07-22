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В Европоле заявили о риске попадания оружия из Украины в страны ЕС

Марина Крижановская
02:59 22.07.2022
Также представитель Европола заявил о риске попадания украинского оружия к террористам и организованной преступности.
В Европоле заявили о риске попадания оружия из Украины в страны ЕС
© Фото: Yuriko Nakao AFLO Globallookpress
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Европейское полицейское агентство (Европол) констатирует случаи контрабанды оружия из Украины. В частности, сообщается о фиксируемых случаях торговли огнестрельным оружием и товарами военного назначения в даркнете.

Так, официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт заявил о риске утечки украинского оружия к террористам и организованной преступности. Об этом он рассказал агентству DPA.

«Существует риск того, что оно попадет в руки организованной преступности или террористов», - приводит его слова ТАСС.

Ян Оп Ген Орт рассказал и о случаях, когда из Украины выезжали, имея при себе огнестрельное оружие. Также представитель Европола предупредил, что оружие и боеприпасы могут храниться вдоль границы Украины. По его словам, впоследствии они могут быть контрабандой направлены в страны Евросоюза.

Ранее в беседе со «Звездой» специалист рассказал, насколько ниже себестоимости украинцы продают ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) на черном рынке.

Эксперт комплексной безопасности, ветеран боевых действий, полковник запаса Роман Насонов сообщил, что их стоимость на черном рынке в 18 раз ниже себестоимости.

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