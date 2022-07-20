Очистить перед реконструкцией: как идет разминирование аэропорта Мариуполя

Саперы будут работать и в полуразрушенном терминале, и на прилегающей территории до тех пор, пока последняя смертоносная ловушка не будет обезврежена. И тогда за дело возьмутся уже военные и гражданские строители.

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Тишину полуразрушенного аэропорта Мариуполя сотрясает взрыв - это российские саперы Международного противоминного центра зачищают территорию от смертоносных ловушек. За разминированием наблюдал Андрей Лазарев.

Бойцы идут цепью на максимально безопасном расстоянии друг от друга, изучая каждый сантиметр густой «зеленки».

С миноискателями и щупами, в спецкостюмах, которые напоминают доспехи рыцарей, саперы прочесывают то, что осталось от терминалов. Вдоль стен и стоек регистрации, прилегающих к зданию лесопосадок и густой травы. Но даже в освобожденном городе не забыты меры предосторожности - саперов прикрывают товарищи.

Аэропорт - многоуровневый объект повышенной сложности, где боевики ВСУ оставили огромное количество противопехотных мин, снарядов разных калибров, оружия и неразорвавшихся боеприпасов.

Сергей очищает ДНР от мин с самого начала специальной военной операции по защите Донбасса. Саперу, прошедшему горячие точки Сирии и Нагорного Карабаха, есть с чем сравнивать.

«Здесь много взрывов было, много осколков. Вот такого плана осколки. Хватает. Миноискатель на металл срабатывает - это осложняет работу. Приходится еще щупом прокалывать», - прокомментировал сапер.

Под кусками плит и арматуры, под мусором и досками наткнуться на ВОПы - так саперы называют взрывоопасные предметы - можно в любой момент.

Саперы будут работать и в полуразрушенном терминале, и на прилегающей территории до тех пор, пока последняя смертоносная ловушка не будет обезврежена. И тогда за дело возьмутся уже военные и гражданские строители. Планируется полная реконструкция аэропорта Мариуполя.

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