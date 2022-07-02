В Германии заявили, что отказ от газа из России обойдется в триллион евро

По словам немецкого эксперта по фондовому рынку, Германия и страны Европы наносят себе колоссальный вред санкциями в отношении России.

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Ограничительные меры, которые были введены в отношении России, окажут сильное влияние на Германию. С таким заявлением выступил экономист, эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт.

«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», - сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Эксперт отметил, что ФРГ переживает тяжелые времена из-за введенных рестрикций против РФ и риска сокращения поставок российского газа. Так, по его словам, отказ от российского голубого топлива обойдется Германии в триллион евро. Он добавил, что Германия и страны Европы наносят себе колоссальный вред санкциями в отношении России.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что санкции против России нанесли удар по таким сферам экономики страны, как туризм, банковская деятельность и экспорт услуг. Политик, обращаясь к иностранным инвесторам, охарактеризовал последние годы как непредсказуемые с учетом негативных социально-экономических последствий пандемии и событий на Украине.