Президент Кипра заявил, что санкции против России нанесли удар по туризму
Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что санкции против России нанесли удар по таким сферам экономики страны, как туризм, банковская деятельность и экспорт услуг.
Политик, обращаясь к иностранным инвесторам, охарактеризовал последние годы как непредсказуемые с учетом негативных социально-экономических последствий пандемии и событий на Украине.
«В то же время санкции, которые мы ввели на европейском уровне в отношении России, также оказали негативное воздействие», - сказал Анастасиадис, передает ТАСС.
При этом, по словам президента, власти острова сохраняют оптимизм, полагая, что им удастся справиться с проблемами с помощью разумного управления финансами и экономикой.
Анастасиадис также сообщил, что правительство подготовило новый пакет налоговых льгот с целью повышения привлекательности острова для инвесторов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика, несмотря на санкции, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели.
По его словам, экономический блок правительства России прикладывает все необходимые усилия, чтобы поддерживать экономику в непростой глобальной обстановке, и «в целом эти усилия дают положительный эффект».