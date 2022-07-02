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Президент Кипра заявил, что санкции против России нанесли удар по туризму

Виктория Ивашечкина
02:46 02.07.2022
По словам президента Никоса Анастасиадиса, правительство подготовило новый пакет налоговых льгот с целью повышения привлекательности острова для инвесторов.
Президент Кипра заявил, что санкции против России нанесли удар по туризму
© Фото: George Christophorou, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что санкции против России нанесли удар по таким сферам экономики страны, как туризм, банковская деятельность и экспорт услуг.

Политик, обращаясь к иностранным инвесторам, охарактеризовал последние годы как непредсказуемые с учетом негативных социально-экономических последствий пандемии и событий на Украине.

«В то же время санкции, которые мы ввели на европейском уровне в отношении России, также оказали негативное воздействие», - сказал Анастасиадис, передает ТАСС.

При этом, по словам президента, власти острова сохраняют оптимизм, полагая, что им удастся справиться с проблемами с помощью разумного управления финансами и экономикой.

Анастасиадис также сообщил, что правительство подготовило новый пакет налоговых льгот с целью повышения привлекательности острова для инвесторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика, несмотря на санкции, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели.

По его словам, экономический блок правительства России прикладывает все необходимые усилия, чтобы поддерживать экономику в непростой глобальной обстановке, и «в целом эти усилия дают положительный эффект».

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