© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры из недавно освобожденного группировкой Центрального военного округа и народной милицией ЛНР города Горское. На кадрах видно, что отступая, украинцы буквально все сравнивали с землей. Они обстреливали жилые кварталы, школы, больницы и детские сады.

Российские военные отмечают, что многие здания социальной инфраструктуры заминированы и опасны для мирных жителей, которые постепенно возвращаются домой после прихода союзных сил. Спасаясь бегством, украинские войска разрушили единственный православный храм, ранее собиравший верующих и из соседних населенных пунктов.

Кроме того, обследуя освобожденный населенный пункт, военные нашли таблицы позывных, сигналов управления подразделениями на английском и грузинском языках и шевроны с националистической символикой.

«Мы обошли все улиц и дома, обошли позиции, нашли документы националистов, также документы на иностранном языке. Находили оружие иностранное. Из интересных находок - таблицы позывных на нескольких иностранных языках. Немного разобравшись, мы поняли то, что на стороне националистов принимают участие граждане Грузии, Великобритании, США», - рассказал об увиденном стрелок БТР Алексей.

Напомним, накануне чеченский спецполк полиции и шестой казачий полк Народной милиции ЛНР взяли под контроль города Лисичанск. В настоящее время продолжается зачистка населенного пункта от подразделений украинских войск.