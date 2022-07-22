Приговор будет вынесен на слушаниях в октябре 2022 года, Бэннон может получить минимум 30 дней и максимум один год тюремного заключения по каждому пункту обвинения.

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В США бывшего советника 45-ого президента Дональда Трампа Стивена Бэннона признали виновным. В частности, ему вменяется вина в неуважении к Конгрессу США.

В свою очередь это принесло победу Министерству юстиции и специальному комитету Палаты представителей, занимающимся расследованием нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает пресса, после почти трехчасового обсуждения федеральные присяжные вынесли обвинительные приговоры по двум пунктам обвинения в неуважении к суду. Неуважение было обосновано игнорированием повестки в суд, которая была издана комиссией от 6 января.

Также сообщается, что Бэннону будет вынесен приговор на слушаниях в октябре. Отмечено, что он может получить минимум 30 дней и максимум один год тюремного заключения по каждому пункту обвинения.

Ранее посол России в Великобритании заявил, что обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР. Андрей Келин пояснил, что российские дипломаты «подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда».