Несколько десятков людей оказались заблокированы на застрявшем колесе обозрения в Волгограде

Причиной остановки огромного аттракциона вероятно стали неполадки с электропроводкой, сотрудники муниципальной службы спасения уже работают на месте происшествия.

© Видео: Ксения Сулеменко, ВКонтакте © Фото: Ксения Сулеменко, ВКонтакте

Жители и гости Центрального парка культуры и отдыха Волгограда стали участниками приключения. Неожиданно остановился и погрузился во тьму аттракцион «Колесо обозрения».

Сообщается, что в стеклянных кабинках на самом верху находятся люди. Аттракцион бездействует более полутора часов, за это время началась эвакуация посетителей из кабинок.

«Сейчас вызволяют людей из нижних кабинок. Далее будут прокручивать колесо, чтобы спустить тех, кто оказался на самом верху», - приводится информация на канале «Высота 102» в Youtube.

Вероятной причиной остановки огромного аттракциона стали неполадки с электропроводкой. Отмечено, что сотрудники муниципальной службы спасения уже работают на месте происшествия.

Ранее в июне приводилась информация об открытии единственного в Херсонской области парка аттракционов. Он начал свою работу в Новой Каховке. Тогда по случаю открытия все карусели, а также вход в зоопарк были бесплатными.