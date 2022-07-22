В Минобороны Сирии заявили о трех погибших военных после авиаудара Израиля

Согласно Минобороны Сирии, три солдата погибли, еще семь получили ранения.

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Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии.

«Противник в лице Израиля нанес авиаудар... со стороны оккупированных сирийских Голан... В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения», - цитирует заявление РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе телефонного разговора лидеры стран обменялись мнениями по Сирии с учетом встречи лидеров астанинской «тройки», который прошел 19 июля в Тегеране, а также обсудили взаимодействие в рамках «ОПЕК+».