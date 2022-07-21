В стране и мире Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии и ОПЕК+ Алексей Курильченко В ходе разговора учитывались итоги встречи Путина с президентами Ирана и Турции в Тегеране. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии и взаимодействие в рамках «ОПЕК+». «Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках "ОПЕК плюс". С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Обмен мнениями по Сирии проводился с учетом встречи лидеров стран «Астанинского процесса», который прошел 19 июля в Тегеране. По итогам саммита в Тегеране президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. в трехстороннем заявлении подтверждена приверженность укреплению сотрудничества трех стран в интересах нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика