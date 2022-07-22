На Украине собираются ввести уголовную ответственность за получение гражданства РФ

По словам вице-премьера Украины, закона над проектом продолжается, но направление определено.

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Власти Украины работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение гражданства Российской Федерации. Об этом сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено», - написала Верещук в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина подписать указ об упрощенном гражданстве России для украинцев. Официальный представитель Кремля заявил, что спецоперация на Украине направлена против режима, а не против украинцев, и среди них есть много желающих стать гражданами РФ.