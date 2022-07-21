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Байден заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды

Елизавета Потейчук
09:48 21.07.2022
Президент США рассказал, что в городе Клеймонт, где он провел свое детство, построено множество нефтеперерабатывающих заводов.
Байден заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды
© Фото: IMAGO, Kyle Mazza, Globallookpress
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Президент США Джо Байден заявил, что у него обнаружился рак из-за загрязнения окружающей среды. Глава государства рассказал, что в городе Клеймонт в штате Делавэр, где он провел свое детство, построено множество нефтеперерабатывающих заводов.

«Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», - приводит New York Post слова президента с выступления в штате Массачусетс.

Позднее в Белом доме уточнили, что американский лидер говорил насчет лечения рака кожи, которое он проходил перед тем, как занять пост президента США. По данным газеты, врач Байдена Кевин О’Коннор обнародовал отчет о состоянии здоровья президента, в котором о каком-либо текущем онкологическом заболевании не упоминалось.

Ранее Джо Байден в ходе совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний случайно продемонстрировал карточку, на одной стороне которой был написан текст его речи, а на другой - пошаговые указания, как вести себя на публике.

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