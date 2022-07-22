МО РФ: украинские националисты заминировали мосты в Запорожской области

Взрывы мостов планируется осветить в СМИ и выдать их за действия якобы обстрелы со стороны ВС РФ.

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Украинские националисты заминировали мосты через реки Запорожской области, чтобы выдать их подрывы за якобы неизбирательные удары по объектам транспортной инфраструктуры со стороны российских Вооруженных сил. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт. Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - заявил Мизинцев.

Ранее ВСУ обстреляли центральный рынок в Славянске для обвинения ВС РФ в якобы неизбирательных ударах. С помощью обстрелов киевский режим планировали насадить жителям антироссийские настроения.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов