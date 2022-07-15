МО РФ: ВСУ обстреляли рынок в Славянске для обвинения России

Накануне Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали мост через реку в Днепропетровской области.

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В Минобороны России заявили, что ВСУ обстреляли центральный рынок в Славянске для обвинения ВС РФ в якобы неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований обстреливают жилые кварталы города», - отметил он.

Накануне в МО РФ сообщили, что в Днепропетровской области украинские военные заминировали мост через реку, чтобы потом в его подрыве обвинить Россию. В свою очередь, Михаил Мизинцев добавил, что в ходе специальной операции российские военные не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.