Космонавты из России и Италии запустили 10 спутников за один выход в космос

Это было сделано в рамках эксперимента «Радиоскаф», предполагавшего запуск рекордного количества спутников за один выход в космос.

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Космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти запустили 10 спутников в рамках программы научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф». Об этом сообщила корпорация «Роскосмос».

Артемьев ранее сообщал, что космонавты могут поставить рекорд по количеству спутников, запущенных в течение одного выхода в открытый космос. Эксперимент «Радиоскаф» предполагал запуск десяти спутников, с чем Артемьев и Кристофоретти успешно справились.

Сначала были запущены два малых космических аппарата «Циолковский-Рязань», при помощи которых из космоса смогут проводиться уроки для школьников. Затем Артемьев запустил вторую партию, которая состояла из восьми «ЮЗГУ-55».

Ранее сообщалось, что российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос с МКС. Согласно программе на 2022 год, с января по ноябрь космонавты планируют выйти с борта МКС девять раз. В нескольких выходах планировалось участие европейских астронавтов Маттиаса Маурера и Саманты Кристофоретти.