По данным Минобороны РФ, боевики батальонов теробороны и сотрудники СБУ обходят в городе жилые дома и частные домовладения.

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Украинские боевики в городе Середина-Буде Сумской области разыскивают жителей, которые симпатизирую России, похищают их и увозят в неизвестном направлении. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев, указав на найденные переписки жителей города и их звонки на российские номера.

«По имеющейся достоверной информации в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно», - заявил Мизинцев.

Ранее Мизинцев сообщили, что украинские военные, замаскировавшись по военнослужащих российской армии, демонстративно грабили жилые дома в Славянске для организации провокации. Также специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки актов мародерства, чтобы выдать их за якобы действия ВС РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов