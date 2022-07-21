МО РФ: украинские военные под видом ВС РФ грабили дома в Славянске
Украинские военные, замаскировавшись по военнослужащих российской армии, демонстративно грабили жилые дома в Славянске для организации провокации. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой Народной Республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки "актов мародерства", якобы совершенных российскими Вооруженными силами», - заявил Мизинцев.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях поджигают поля в зерновыми культурами, чтобы в дальнейшем обвинить в этом российские Вооруженные силы.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов