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Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте в Донецкой Народной Республике. В Константиновке украинские боевики заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов, чтобы взорвать их при отступлении .Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев

«В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», - заявил Мизинцев.

Ранее глава НЦУО заявил, что атака украинскими беспилотниками-камикадзе по Запорожской АЭС, которая была совершена 18 июля, не привела к техногенной катастрофе лишь по счастливой случайности. Он также отметил, что один из дронов был сбит на подлете к станции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов