Армия Армия Армия

МО РФ: ВСУ заминировали хранилища радиоактивных отходов в Константиновке

21:33 22.07.2022
По словам Михаила Мизинцева, украинские боевики планируют взорвать хранилища при отступлении.
МО РФ: ВСУ заминировали хранилища радиоактивных отходов в Константиновке
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
Читайте нас на:

Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте в Донецкой Народной Республике. В Константиновке украинские боевики заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов, чтобы взорвать их при отступлении .Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев

«В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», - заявил Мизинцев.

Ранее глава НЦУО заявил, что атака украинскими беспилотниками-камикадзе по Запорожской АЭС, которая была совершена 18 июля, не привела к техногенной катастрофе лишь по счастливой случайности. Он также отметил, что один из дронов был сбит на подлете к станции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:13 В стране и мире
США дадут Украине 580 дронов-камикадзе Phoenix Ghost
17:50 Армия
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
16:52 Армия
Видео
«Огневые точки подавляем»: боец ДНР рассказал о боевых буднях на передовой
15:42 В стране и мире
Набиуллина заявила, что исчезновение некоторых товаров в РФ не является проблемой
15:52 В стране и мире
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.