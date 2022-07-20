МО РФ: атака дронов ВСУ по ЗАЭС не привела к катастрофе только по счастливой случайности

Как сообщил глава НЦУО, один из дронов был сбит на подлете к АЭС.

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Атака украинскими беспилотниками-камикадзе по Запорожской АЭС, которая была совершена 18 июля, не привела к техногенной катастрофе лишь по счастливой случайности. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что один из дронов был сбит на подлете к станции.

«Украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа "камикадзе" нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС). Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», - заявил Мизинцев.

Как сообщили в региональной администрации, в результате атаки ВСУ пострадали 11 сотрудников АЭС. Реакторная часть станции не пострадала, радиационный фон остается в норме.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов