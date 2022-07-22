Spiegel: в мусорном баке Шольца нашли секретные документы о G7

В документ были указаны характеристики глав стран «Большой семерки» и их жен.

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Соседи канцлера Германии Олафа Шольца нашли в мусорном баке секретные документы о прошедшем недавно саммите «Большой семерки». Жена Шольца - министр образования Брандербурга Бритта Эрнст - выбросила памятку, в которой указаны характеристики лидеров стран «Семерки» и их жен. Документу присвоен гриф «Секретно - только для служебного пользования».

«При обращении с секретной документацией действуют строгие правила…при наличии грифа для служебного пользования документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить», - отмечает немецкое издание Spiegel.

Ни Шольц, ни его супруга никак не прокомментировали изданию данный инцидент.

В ходе саммита G7 лидеры объединения вспоминали президента Российской Федерации Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера. Политики вспомнили знаменитую фотосессию Владимира Путина, когда президент РФ прокатился верхом на лошади с обнаженным торсом, демонстрируя отличную физическую форму.