Spiegel: в мусорном баке Шольца нашли секретные документы о G7
Соседи канцлера Германии Олафа Шольца нашли в мусорном баке секретные документы о прошедшем недавно саммите «Большой семерки». Жена Шольца - министр образования Брандербурга Бритта Эрнст - выбросила памятку, в которой указаны характеристики лидеров стран «Семерки» и их жен. Документу присвоен гриф «Секретно - только для служебного пользования».
«При обращении с секретной документацией действуют строгие правила…при наличии грифа для служебного пользования документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить», - отмечает немецкое издание Spiegel.
Ни Шольц, ни его супруга никак не прокомментировали изданию данный инцидент.
В ходе саммита G7 лидеры объединения вспоминали президента Российской Федерации Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера. Политики вспомнили знаменитую фотосессию Владимира Путина, когда президент РФ прокатился верхом на лошади с обнаженным торсом, демонстрируя отличную физическую форму.