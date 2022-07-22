Путин утвердил состав комиссии по вопросам госслужбы
Председателем комиссии назначен помощник президента РФ Дмитрий Миронов.
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Указ вступает в силу со дня подписания.
«Состав комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Миронов Д.Ю. (помощник Президента РФ) - председатель Комиссии, Травников М.А. - заместитель председателя Комиссии», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.
Ранее Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли. Указ вступил в силу со дня его подписания, 15 июля.