Корабль «Великий Устюг» вошел в акваторию Невы для участия в Главном военно-морском параде

Малый ракетный корабль будет участвовать в статическом показе у Васильевского острова.

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Для участия в Главном военно-морском параде в акваторию Невы вошел малый ракетный корабль «Великий Устюг». У стрелки Васильевского острова первый корабль ВМФ России установлен на рейдовое оборудование, экипаж судна будет задействован в статическом показе в рамках Главного военно-морского парада.

Накануне «Великий Устюг» прошел под разведенными мостами и встал на бочки напротив Зимнего Дворца. Планируется, что уже завтра к нему присоединятся фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и парусный линейный корабль «Полтава».

Корабли статического показа будут находиться в акватории Невы вплоть до Дня Военно-Морского Флота. Во время проведения Главного военно-морского парада их экипажам предстоит поднять флаги расцвечивания и выстроиться в парадной военной форме на бортах своих кораблей.

Непосредственно в День Военно-Морского Флота жители и гости Санкт-Петербурга смогут лицезреть четыре боевых корабля ВМФ России, дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3, линейный корабль «Полтава» и еще несколько парусных судов меньшего водоизмещения, участвующих в статическом показе Главного военно-морского парада.

Несколькими днями ранее специалисты Ленинградской военно-морской базы с применением плавучего подъемного крана установили на Неве рейдовое оборудование для постановки кораблей на бочки.

Ранее в Санкт-Петербург было организовано принесение мощей святого праведного воина Федора Ушакова Святыня прибыла из города Темников Республики Мордовия на борту самолета Ил-76.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов