Контрбатарейная борьба: как «Грады» нейтрализуют гаубицы ВСУ «натовского» образца

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Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк из населенных пунктов Угледар и Курахово, используя снаряды «натовского» образца. Для контрбатарейной борьбы российские военные применяют в бою РСЗО БМ-21 «Град». Результаты не заставляют себя долго ждать - обстрелы городов ДНР становятся все менее интенсивными.

Между боевыми выездами орудие важно замаскировать. Его действительно невозможно увидеть невооруженным глазом. Однако, если подойти поближе, в зарослях открывается вид на «Град». Перед боевой работой командир обходит свою машину, проверяет системы и снаряды.

«Тут погиб мой близкий товарищ, и у меня не было другого выхода. Мы сейчас ведем контрбатарейную борьбу. Работаем против американских гаубиц. Нам передавали, что на днях мы вывели из строя две их гаубицы», - рассказал военнослужащий ВС РФ, позывной «Стажер».

Бойцам Вооруженных сил РФ постоянно приходится менять позиции, чтобы противник не смог узнать данные о местоположении и чтобы можно было открыть огонь по тем позициям ВСУ, где наблюдается наибольше сосредоточение техники украинских войск.

Для того, чтобы встать на позицию и открыть огонь уходит всего 5-7 минут. Если промедлить, может засечь вражеский беспилотник. «Град» смотрит в сторону Угледара - под эти населенным пунктом находится серьезный укрепрайон ВСУ. Он находится на одной линии с Авдеевкой. И, если посмотреть карту, то на полосе, вблизи которой располагаются российские «Грады», сейчас и происходят основные боевые действия под Донецком.

«Если сравнивать с тем, что происходило в первые дни, в первые месяцы даже, я бы сказал, что это небо и земля. Если мы стреляем в штатном режиме, то у противника видно, что он экономит каждый патрон, каждый боеприпас», - признался военнослужащий ВС РФ, позывной «Кракен».

Угледар, Курахово, Авдеевка - все это крупные прифронтовые населенные пункты, подконтрольные пока ВСУ. С их стороны боевики регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР.

Работают по позициям украинских военных в этих краях и ВКС России. Штурмовик проносится над замаскированным в лесополосе российским танковым батальоном.

«Всем нужен некий маяк, чтоб от него отталкиваться. Командир - это тот же маяк. Механик, наводчик, они тоже люди. Они тоже взрослые люди, у которых есть свое мнение. Но, когда ты находишься на работе, тебе нужно от кого-то отталкиваться. То есть нужен ответственный человек, а ответственность вся - она непосредственно на командире», - подчеркнул военнослужащий ВС РФ, позывной «Командир».

Командир танка проверяет готовность систем боевой машины, а параллельно рассказывает, как получил профессию - здесь, в полях, без теории, сразу к практике. В 2014 году он был в ополчении Донбасса. Как началась спецоперация, сразу подписал контракт. Похожая история у каждого второго в батальоне.

Сутки на подготовку, и на следующий день снова в бой. Задача - подавить как можно больше огневых точек ВСУ под Угледаром.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России были поражены четыре украинских взвода РСЗО «Град». Они обстреливали населенные пункты ДНР, находясь в районах населенных пунктов Ленинское, Селидово и Дзержинск. Еще были уничтожены два украинских артиллерийских взвода в районах Кирово (ДНР) и Зайчевское (Николаевская область).