В МО РФ сообщили о поражении украинских «Градов», обстреливавших населенные пункты ДНР

Также, как заметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, высокоточным оружием ВКС РФ было поражено два украинских артиллерийских взвода в ДНР и Николаевской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Maxum Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress

ВКС России уничтожили два украинских пункта управления в Донбассе за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях», - заявил Конашенков.

Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, по словам Игоря Конашенкова, были поражены четыре украинских взвода РСЗО «Град». Они обстреливали населенные пункты ДНР, находясь в районах нселенных пунктов Ленинское, Селидово и Дзержинск. Еще были поражены два украинских артиллерийских взвода в районах Кирово (ДНР) и Зайчевское (Николаевская область).

Как отметил официальный представитель МО РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией были поражены 24 украинских пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также вражеская живая сила и техника в 304 районах.

Конашенков добавил, что всего с начала операции Украина потеряла 3 837 танков и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов