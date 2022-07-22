Лавров: меморандум РФ - ООН подчеркивает искусственность попыток обвинить Россию в проблемах с продовольствием

© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Подписанный сегодня в Стамбуле Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции является доказательством того, что Запад предпринимал попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе и проблемах с поставками зерна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей. Подписание меморандума Россия - ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», - говорится в сообщении министра.

Сегодня в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что были подписаны два документа, представляющие единый пакет. Первый предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродуции и удобрений, а второй определяет порядок вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.