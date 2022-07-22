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Суд в РФ заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона

Алексей Курильченко
17:43 22.07.2022
Журналист обвиняется в экстремизме, распространении фейков и призывах к агрессии.
Суд в РФ заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ему предъявлены обвинения в распространении фейков, экстремизме и призывах к агрессии.

«Судом удовлетворено ходатайство в отношении Дмитрия Гордона об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило Гордона в розыск. СК возбудил дело в отношении украинского журналиста по трем статьям. Глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку на фоне призывов Гордона к насилию в отношении российских военнослужащих.

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