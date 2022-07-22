В стране и мире Суд в РФ заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона Алексей Курильченко Журналист обвиняется в экстремизме, распространении фейков и призывах к агрессии. © Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ему предъявлены обвинения в распространении фейков, экстремизме и призывах к агрессии. «Судом удовлетворено ходатайство в отношении Дмитрия Гордона об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда. Ранее Министерство внутренних дел России объявило Гордона в розыск. СК возбудил дело в отношении украинского журналиста по трем статьям. Глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку на фоне призывов Гордона к насилию в отношении российских военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика