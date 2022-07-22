Армия «Фиксируют каждое движение»: как бойцы ДНР дежурят на передовых позициях Андрей Аркадьев Роман Закурдаев Бойцы Народной милиции круглосуточно ведут дежурство, фиксируют любой выстрел, любую активность, чтобы заметить позиции противника. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как военнослужащие Народной милиции ДНР ведут дежурство. «С этих позиций просматривается весь периметр в радиусе примерно один километр. Бойцы Народной милиции круглосуточно ведут дежурство, просматривают все и фиксируют каждое движение, любой выстрел, любую активность, чтобы заметить позиции противника», - поделился он. Также Закурдаев показал, как военнослужащие передвигаются в лесной местности. «Передвигаемся тихо, скрытно и осторожно, дистанция между нами примерно пять-десять метров, защищает нас природная маскировка - густая зелень», - добавил корреспондент. До этого военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Плут рассказал о буднях на передовой. Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ. Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика