«Фиксируют каждое движение»: как бойцы ДНР дежурят на передовых позициях
Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как военнослужащие Народной милиции ДНР ведут дежурство.
«С этих позиций просматривается весь периметр в радиусе примерно один километр. Бойцы Народной милиции круглосуточно ведут дежурство, просматривают все и фиксируют каждое движение, любой выстрел, любую активность, чтобы заметить позиции противника», - поделился он.
Также Закурдаев показал, как военнослужащие передвигаются в лесной местности.
«Передвигаемся тихо, скрытно и осторожно, дистанция между нами примерно пять-десять метров, защищает нас природная маскировка - густая зелень», - добавил корреспондент.
До этого военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Плут рассказал о буднях на передовой.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.