«Огневые точки подавляем»: боец ДНР рассказал о боевых буднях на передовой

Военнослужащий рассказал, что за минувшую ночь обстреливались Донецк, Макеевка, также ВСУ били в сторону Ясиноватой.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Плут рассказал корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву о буднях на передовой.

«Выявляем огневые точки и подавляем их. Потому что работается по всему периметру. Работает также и стрелковое, работают снайперы, ведется работа крупнокалиберными пулеметами, так что держим позиции», - поделился он.

Плут рассказал, что за минувшую ночь обстреливались Донецк, Макеевка, также ВСУ били в сторону Ясиноватой. По словам бойца, стрельба велась из РСЗО «Град» и «Ураган». Обстановку на передовой он охарактеризовал как стабильно напряженную.

«Они тоже меняют позиции, мы выявляем позиции и по возможности уничтожаем. Работаем, сдерживаем прорыв, если пойдут, у нас есть чем ответить», - добавил он.

Военнослужащий отметил, что противник сейчас работает аккуратнее, чем раньше, чтобы не быть замеченным.

«Отработали - уходят. Такая тактика, потому что тоже не хотят, чтоб их обнаружили и уничтожили», - добавил он.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.