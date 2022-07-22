В ЦБ пообещали продлить ограничение на выдачу валюты физлицам

Запреты недружественных стран на ввоз наличной валюты в РФ остаются в силе, поэтому ситуация в ближайшее время не улучшится, подчеркнула глава ЦБ Набиуллина.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что Центральный банк России в сентябре планирует продлить ограничение на выдачу иностранной валюты физическим лицам. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Глава ЦБ пояснила, что улучшений ситуации с иностранной валютой в России пока не предвидится. По ее словам, запреты недружественных стран на ввоз в РФ наличной валюты остаются актуальными.

«При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тысяч [долларов]», - подчеркнула она.

Также в ходе пресс-конференции Набиуллина заявила, что даже при самом апокалиптическом сценарии наличные доллары в России будут обращаться. Она напомнила, что у россиян имеются наличные доллары и евро на сумму около 85 миллиардов в долларовом выражении.