В ЦБ пообещали продлить ограничение на выдачу валюты физлицам
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что Центральный банк России в сентябре планирует продлить ограничение на выдачу иностранной валюты физическим лицам. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
Глава ЦБ пояснила, что улучшений ситуации с иностранной валютой в России пока не предвидится. По ее словам, запреты недружественных стран на ввоз в РФ наличной валюты остаются актуальными.
«При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тысяч [долларов]», - подчеркнула она.
Также в ходе пресс-конференции Набиуллина заявила, что даже при самом апокалиптическом сценарии наличные доллары в России будут обращаться. Она напомнила, что у россиян имеются наличные доллары и евро на сумму около 85 миллиардов в долларовом выражении.