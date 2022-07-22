Шойгу прибыл на переговоры с турецким коллегой в Стамбуле

Ранее сообщалось, что глава российского военного ведомства подпишет в Стамбуле документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром в Стамбуле, сообщает корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Ранее сообщалось, что глава российского военного ведомства подпишет документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.

На переговорах в Стамбуле присутствуют представители России, Украины, Турции и ООН. Запланировано подписание соглашений по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Документ регламентирует порядок прохода сухогрузов из Черного моря в международные воды.

Ранее 13 июля в Стамбуле прошла встреча делегаций от России, Украины, Турции и ООН. В рамках переговоров стороны обсуждали вывоз зерна с Украины.