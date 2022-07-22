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Вильфанд рассказал о засухе в нескольких регионах России

Дарина Криц
01:50 22.07.2022
В некоторых регионах за прошедшие два летних месяца выпало чуть более половины месячной нормы осадков.
Вильфанд рассказал о засухе в нескольких регионах России
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Некоторые регионы России этим летом не могут похвастаться достаточным количеством осадков от месячной нормы. Например, в Кабардино-Балкарии за июль выпало 8% осадков от нормы.

В то время как за май и июнь - 70%. Информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Ростовской области за первые две декады июля выпало всего лишь 18% от месячной нормы осадков. В мае и июне их тоже было меньше нормы. Во Владимирской области за май и июнь выпало 77% от нормы, а за прошедший период июля - 40%. В Бурятии тоже осадков не хватает: в мае и июне выпало 79% от нормы, а за две декады июля - 45%», - приводит его слова ТАСС.

Вильфанд продолжил, сообщив, что в мае и июне в Чечне выпало 69% от месячной нормы осадков, а за первые 20 дней июля - только 12%. Аналогичная ситуация и на Камчатке: в мае и июне выпало 67%, а в июле отмечается 20%.

Ранее москвичей предупреждали о возвращении жаркой погоды в столицу. Прохлада отступит к пятнице, когда с запада в Москву придет антициклон, который начнет прогревать ее к субботе и воскресенью.

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