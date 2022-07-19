В Москву в выходные вернется жара

Прохлада отступит к пятнице, когда с запада в столицу придет антициклон, который начнет прогревать ее к субботе и воскресенью.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Вскоре в столичный регион вернется временно покинувшая его жара. Такой прогноз озвучил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре со «Звездой». По его данным, жарко в столице вновь станет уже к выходным текущей недели.

Прохлада и дожди продержаться еще два дня, особенно это будет ощущаться в среду, а температура будет лишь близка к 20 градусам тепла. А затем с запада в Москву придет антициклон, который начнет прогревать ее в пятницу.

«Предстоящие выходные порадуют сухой и солнечной погодой, с дневной температурой, которая будет уже на 2-3 градуса выше положенных по климату значений. В субботу в Москве плюс 27-29 градусов, в воскресенье - еще на градус теплее. Столбики термометров вплотную подберутся к отметке в плюс 30. Примерно так же жарко будет и в первый день следующей недели», - поделился Леус.

Однако уже вскоре после этого, по его словам, вновь начнется процесс похолодания, который принесет в Москву грозы и шквалистый ветер.

Тем временем в Европе эвакуировали тысячи людей из-за бушующих лесных пожаров. Сезон пожаров в некоторых странах начался раньше, чем обычно - весна, которая была аномально теплой, высушила почву. Местные власти связывают это с изменением климата.