Следствие запросило домашний арест для Владимира Мау до 7 августа
Об этом «Звезде» сообщили в Тверском суде города Москвы. Если запрос будет удовлетворен, ректор РАНХиГС будет арестован на срок более чем в месяц.
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Следствие запросило домашний арест для задержанного ректора РАНХиГС Владимира Мау.
Об этом «Звезде» сообщили в Тверском суде города Москвы. Там же уточнили, что арест был запрошен сроком до 7 августа.
Ранее в МВД сообщили о том, что задержание Мау связано с предъявлением ему обвинения по уголовному делу в совершении хищения денежных средств РАНХиГС.
В ведомстве уточнили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.
Ранее сообщалось, что в России могут внедрить электронные водительские права до конца года.