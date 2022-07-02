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Жители освобожденного от украинских военных города Лисичанск выразили благодарность бойцам чеченского спецполка полиции и шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР.

«Непередаваемое счастье, восемь лет ждали», - рассказала местная жительница.

Также она сказала, что ВСУ неоднократно устраивали провокации, обвиняя российских военных в обстрелах гражданских объектов, подчеркнув, что однажды украинская сторона взорвала пожарную машину, в результате чего погибли находившиеся поблизости местные жители. После этого, по ее словам, украинские военнослужащие утверждали, что снаряд был выпущен ВС РФ.

Сегодня стало известно, что чеченский специальный полк полиции и шестой казачий полк Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль город Лисичанск ЛНР. В настоящее время продолжается зачистка населенного пункта от украинских вооруженных формирований.