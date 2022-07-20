ВСУ выпустили пять снарядов по району Донецка

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Вооруженные силы Украины выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). О пострадавших не сообщается.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Прим. ред.) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке. Снаряд угодил в спальню на четвертом этаже. Как сообщил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, после попадания возник пожар, который полностью уничтожил помещение.