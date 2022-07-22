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Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила пусковую установку украинского ЗРК «Бук-М1»

11:39 22.07.2022
Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, уничтоженная украинская установка находилась в района населенного пункта Черевковка.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
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В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении оперативно-тактической авиацией ВКС России пусковой установки украинского ЗРК «Бук-М1». Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», - сообщил Конашенков. 

Помимо этого, Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации. 

Их силами было поражено шесть украинских пунктов управления. В их число входит пункт управления 92-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Рогань (Харьковская область), а также командно-наблюдательный пункт батальона 72-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР). Было поражено и пять складов противника с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. Они находились в района населенного пункта Зайцево в ДНР, а также Вишневое и Успеновка в Запорожской области. 

Официальный представитель Минобороны России рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе подавлено четыре украинских взвода РСЗО «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30. 

Конашенков упомянул и работу российских средств ПВО. За сутки они сбили 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол и Песчаное в Харьковской области, а также в районах Петровского и Златоустовки в ДНР. 

Было перехвачено и два украинских снаряда РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское и Малая Камышеваха под Харьковом. 

Ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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