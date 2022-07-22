Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила пусковую установку украинского ЗРК «Бук-М1»
В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении оперативно-тактической авиацией ВКС России пусковой установки украинского ЗРК «Бук-М1». Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», - сообщил Конашенков.
Помимо этого, Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации.
Их силами было поражено шесть украинских пунктов управления. В их число входит пункт управления 92-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Рогань (Харьковская область), а также командно-наблюдательный пункт батальона 72-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР). Было поражено и пять складов противника с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. Они находились в района населенного пункта Зайцево в ДНР, а также Вишневое и Успеновка в Запорожской области.
Официальный представитель Минобороны России рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе подавлено четыре украинских взвода РСЗО «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.
Конашенков упомянул и работу российских средств ПВО. За сутки они сбили 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол и Песчаное в Харьковской области, а также в районах Петровского и Златоустовки в ДНР.
Было перехвачено и два украинских снаряда РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское и Малая Камышеваха под Харьковом.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов