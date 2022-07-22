МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»

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В результате удара высокоточным оружием наземного базирования российские военнослужащие, выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине, уничтожили пункт временной дислокации украинского нацформирования «Черная сотня».

Он был развернут в здании школы №23 Краматорска. В результате удара были ликвидированы до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

По данным Министерства обороны России, также высокоточным оружием ВКС РФ уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в производственном ангаре на территории промзоны в восточной части Николаева. Потери противника составили до 30 человек, шесть единиц бронетехники, более 2 000 снарядов для РСЗО «Град» и около 1 000 снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS. Две ликвидированы в районе Малотарановки, один и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов