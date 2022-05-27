Володин заявил, что США утратили поддержку большинства в мире

Председатель Госдумы отметил, что попытки Брюсселя и Вашингтона изолировать Москву не удались.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что США утратили поддержку большинства в мировом сообществе. По его словам, попытки Брюсселя и Вашингтона изолировать Москву не удались.

«США утратили поддержку большинства в мире. Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты», - написал Володин у себя в Telegram-канале.

Политик добавил, что за решениями, которые принимаются в ООН большинством голосов, в реальности зачастую стоит меньшинство. Володин подчеркнул, что именно по этой причине президент США Джо Байден нацелен на реформацию ООН, чтобы сохранить однополярную модель, которая себя изжила.

Ранее председатель Госдумы назвал главных виновников кризисов во всем мире. По его словам, США, Канада и Швейцария возглавили список недружественных стран, которые стали главными виновниками надвигающихся кризисов.