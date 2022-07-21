Разящий залп: стрельбу из «Града» по украинским военным показали в замедленной съемке

На записи видно, как снаряды с огромной скоростью, но в последовательном порядке сходят с направляющих.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует видеоролик о работе расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине. Уникальные кадры стрельбы можно увидеть в замедленной съемке. На кадрах виден залп, позволяющий поражать огромные площади.

Военные наносят удары по объектам ВСУ, а затем выдвигаются на новые позиции. Снаряды с огромной скоростью, но в последовательном порядке сходят с направляющих. Стрельба сопровождается оглушительным ревом, наводя на противника дикий ужас и заставляя его цепенеть. Ракета «Града» способна уничтожить цель на расстоянии более 20 километров, не оставляя на месте «прилета» ничего живого.

Ранее мы писали, что военнослужащие украшают свои машины ироническими надписями. Так, например, на кабине «Урала», выступающего в роли шасси для «Града», начертано «имя» боевой машины - «Синоптик». И ниже дополнение - «Местами град».

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов