РФ запретила въезд в страну 384 депутатам японского парламента

Было подчеркнуто, что такие ограничения вводятся из-за персональных санкций Токио в отношении большого количества российских парламентариев.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Москва в ответ на антироссийские санкции занесла в «черный список» 384 депутата нижней палаты парламента Японии. Об этом говорится в заявлении в Министерства иностранных дел России.

Было подчеркнуто, что такие ограничения вводятся из-за персональных санкций Токио в отношении большого количества депутатов ГД.

«Принято решение запретить с 14 июля этого года въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии, которые, заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине», - отметили в МИД РФ.

Список японских депутатов, которые оказались в списке, был обнародован на сайте российского дипломатического ведомства.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее экономические рестрикции. К ним, в частности, присоединился Токио.