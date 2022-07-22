«Из пепла Украину возродив»: Минобороны РФ запустило раздел с архивами о восстановлении УССР после Великой Отечественной

В ходе Великой Отечественной войны Украинская ССР была одной из республик Советского Союза, которая наиболее пострадала от немецко-фашистских захватчиков.

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Министерство обороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел «Из пепла Украину возродив», посвященный восстановлению народного хозяйства Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

В ходе Великой Отечественной войны Украинская ССР была одной из республик Советского Союза, которая наиболее пострадала от немецко-фашистских захватчиков.

Более 700 городов, свыше 28 тысяч сел было разрушено немецкими захватчиками на территории УССР с 1941 по 1944 год. Более 10 миллионов местных жителей остались без крова. Оккупанты уничтожили более 16 тысяч промышленных предприятий, разрушили почти все колхозы, совхозы и заводы, вывезли в Германию около 12 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции и миллионы голов скота.

Для Германии занятые территории УССР в первую очередь должны были служить сырьевой и продовольственной базой, а местное население - дешевой рабочей силой.

После освобождения войсками Красной Армии районов Украинской ССР в республике началась активная работа по восстановлению предприятий промышленности, колхозов, совхозов и жилого фонда. И только благодаря колоссальной братской помощи народов СССР Советская Украина сумела в короткие сроки возродить народное хозяйство.

Так, марте 1944 года в связи с началом массового весеннего сева в колхозах и совхозах Запорожской и Николаевской областей УССР остро встал вопрос недостатка тракторов и автотранспорта.

В новом мультимедийном разделе Минобороны РФ показало доклады об оказании помощи силами 4-го Украинского фронта сельхозпредприятиям Запорожья и Николаева в весенней посевной кампании 1944 года.