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«Из пепла Украину возродив»: Минобороны РФ запустило раздел с архивами о восстановлении УССР после Великой Отечественной

Игнат Далакян
00:05 22.07.2022
В ходе Великой Отечественной войны Украинская ССР была одной из республик Советского Союза, которая наиболее пострадала от немецко-фашистских захватчиков.
«Из пепла Украину возродив»: Минобороны РФ запустило раздел с архивами о восстановлении УССР после Великой Отечественной
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел «Из пепла Украину возродив», посвященный восстановлению народного хозяйства Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

В ходе Великой Отечественной войны Украинская ССР была одной из республик Советского Союза, которая наиболее пострадала от немецко-фашистских захватчиков.

Более 700 городов, свыше 28 тысяч сел было разрушено немецкими захватчиками на территории УССР с 1941 по 1944 год. Более 10 миллионов местных жителей остались без крова. Оккупанты уничтожили более 16 тысяч промышленных предприятий, разрушили почти все колхозы, совхозы и заводы, вывезли в Германию около 12 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции и миллионы голов скота.

Для Германии занятые территории УССР в первую очередь должны были служить сырьевой и продовольственной базой, а местное население - дешевой рабочей силой.

После освобождения войсками Красной Армии районов Украинской ССР в республике началась активная работа по восстановлению предприятий промышленности, колхозов, совхозов и жилого фонда. И только благодаря колоссальной братской помощи народов СССР Советская Украина сумела в короткие сроки возродить народное хозяйство.

Так, марте 1944 года в связи с началом массового весеннего сева в колхозах и совхозах Запорожской и Николаевской областей УССР остро встал вопрос недостатка тракторов и автотранспорта.

В новом мультимедийном разделе Минобороны РФ показало доклады об оказании помощи силами 4-го Украинского фронта сельхозпредприятиям Запорожья и Николаева в весенней посевной кампании 1944 года.

© Минобороны России

Также председатель Совнаркома Украинской ССР Никита Хрущев обратился в Совет народных комиссаров СССР с просьбой передать крупное поголовье скота, содержащегося в армейских гуртах 2-го Украинского фронта, в порядке оказания помощи колхозам УССР, наиболее пострадавшим за время немецкой оккупации.

«Учитывая крайне ограниченный срок, оставшийся для перегона скота, Совет Народных Комиссаров Украинской ССР просит Совет Народных Комиссаров Союза ССР обязать Начальника Тыла 2-го Украинского фронта обеспечить проведение ветеринарной обработки указанного поголовья скота, выделив для этой цели на срок 10 дней 100 человек ветеринарных работников», - говорится в обращении председателя Совнаркома УССР Никиты Хрущева.

В целях обеспечения «правильного распределения хлеба и соли в районах Закарпатской Украины» только в ноябре 1944 года жителям Закарпатья было передано 4 тысячи тонн зерна.

© Минобороны России

Самое активное участие Красная Армия принимала в восстановлении разрушенных во время оккупации промышленных предприятий Украинской ССР. Один из ярких примеров является восстановление силами отдельного инженерно-строительного батальона Днепропетровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина.

В ходе работ с января 1945 по май 1946 года военные строители уложили в тело плотины 30 тысячи куб. метров бетона и около 40 тысяч - в щитовую стенку, изготовили и установили более 30 тысяч квадратных метров опалубки, свыше 1,2 тысячи тонн арматуры.

© Минобороны России

В опубликованных российским оборонным ведомством документах можно также увидеть свидетельства о благодарности и массовой поддержке Красной Армии, о внесении собранных личных сбережений на строительство танковых колонн «Советская Украина», «Молодая гвардия», «Колхозник Сумщины» для дальнейшей борьбы с гитлеровской Германией.

Опубликованные в разделе документы ярко свидетельствуют, что восстановление народного хозяйства УССР, до основания разрушенной немецкими оккупантами, с первых его шагов происходило при активной помощи Красной Армии и народов всех братских республик СССР. В свою очередь, местное население было безмерно благодарно советским воинам-освободителям и вносило свой весомы вклад в приближение общей Победы.

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