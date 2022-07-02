Гусев восхитился настроем и боевой подготовкой военнослужащих Северного флота

По словам председателя Общественного совета при МО РФ, по настроению офицеров и матросов и по тому, как проходит боевая подготовка, видно, что они готовы выполнять свой долг.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Внутренний дух и настрой личного состава военнослужащих Северного флота производит очень сильное впечатление. Видна готовность офицеров и матросов защищать свою страну. Об этом рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» председатель Общественного совета при Минобороны России Павел Гусев.

«Очень сильное впечатление производит, конечно, внутренний дух и настрой офицерского состава и моряков. Это наблюдается и в их семьях. Дети растут настоящими патриотами нашей страны. Мы пришли в семьи и почувствовали, что таких военнослужащих не сломить, потому что у них семья, есть основа, есть Родина, долг и ответственность», - сказал он.

Гусев добавил, что члены Общественного совета всегда привозят подарки для семей военнослужащих и стараются организовать концерты или творческие вечера для военных и их семей. Праздничные мероприятия проходят в залах и даже на кораблях.

«Все офицеры и матросы готовы выполнять свой долг - это чувствуется и по их настроению, и по тому, как проходит боевая подготовка. То, что мы видели на крейсере "Петр Великий", вызывает восхищение и гордость. Они представляют реальную защиту нашей страны в любой точке мира», - добавил Гусев.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как прошел визит Общественного совета при МО РФ в Североморск. Земля Франца-Иосифа, а также вся Российская Арктика и Сахалин - это следующие пункты назначения Общественного совета при Минобороны России.